Названы профессии, «провоцирующие» алкоголизм

Крупные руководители, представители шоу-бизнеса и работники баров больше других рискуют столкнуться с алкогольной зависимостью, рассказал в беседе с НСН президент Независимой наркологической гильдии, врач-нарколог Руслан Исаев.

По данным Росстата, за последние семь лет доля россиян, употребляющих алкоголь, сократилась на 6,1%. Как сообщает РБК, исследование проводилось в мае–июне 2024 года среди 60 тысяч домохозяйств. По словам Исаева, ситуация с алкогольной зависимостью в последние пять лет остается относительно стабильной. При этом в некоторых сферах деятельности риск возникновения таких проблем выше.

«В целом число обращений по поводу алкогольной зависимости снижалось в течение 15–20 лет, но за последние пять лет стабилизировалось на определенном уровне. Есть профессии, которые особенно уязвимы. В группу риска входят работники баров и ресторанов, так как они ежедневно имеют доступ к алкоголю и сталкиваются с соблазнами. Также сюда можно отнести артистов и представителей шоу-бизнеса — они даже, возможно, страдают от этого чаще. Среди руководителей и крупных чиновников алкоголизм носит ситуативный характер: высокий уровень стресса в их профессии часто приводит к тому, что они снимают напряжение таким образом. Но важно понимать, что зависимость развивается при наличии психологической или генетической предрасположенности. Если у человека есть подобная уязвимость, то в неблагоприятных условиях риск возрастает», — объяснил нарколог.

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Психиатр-нарколог Василий Шуров подчеркнул, что алкоголизм не связан с конкретной профессией — он может затронуть как представителей творческих и управленческих сфер, так и врачей, учителей или рабочих. Другое дело, что за медицинской помощью чаще обращаются люди с достатком и высоким уровнем образования.

«Нельзя сказать, что есть профессии, в которых люди чаще страдают от алкоголизма. Это могут быть врачи, учителя, силовики, строители — самые разные люди. Другое дело, что обращение к врачу требует определенного уровня культуры и образования. Большинство просто тихо спивается и не доходит до специалистов. В регионах ситуация еще сложнее: при высокой безработице люди пьют на социальные пособия, а говорить о профессии вообще не приходится. Например, у работников сельского хозяйства есть сезонность: летом они заняты работой, а осенью и зимой позволяют себе больше выпивать. Нам говорят, что в стране снизилось потребление алкоголя, но при этом только магазинов „Красное & Белое“ уже 18 тысяч. Просто многие не доходят до врачей — отсюда и статистика», — отметил Шуров.

Его коллега, психиатр-нарколог Александр Ковтун, также подтвердил, что зависимость не щадит ни одну профессию. Он обратил внимание на то, что люди, занимающиеся любительским спортом, стали значительно реже употреблять алкоголь.

«За 20 лет практики я могу сказать одно: ни одна профессия не уберегает от алкогольной зависимости. Однако среди физкультурников действительно наблюдается снижение потребления. Те, кто увлекается бегом, волейболом, другими активными видами спорта, стали практически отказываться от алкоголя. Даже на выездных сборах спиртное встречается редко — максимум кто-то может позволить себе кружку пива после игр. В целом они предпочитают проводить свободное время иначе, а не в ресторанах и клубах. А вот профессиональный спорт — совсем другая история. Например, в футбольных командах, несмотря на дисциплину, бывают случаи, когда игроки выпивают так, что наутро ноги буквально подкашиваются», — рассказал Ковтун.