Нутрициолог Екатерина Муравская рассказала РИА Новости, какие продукты лучше не совмещать.
Специалист советует не сочетать крахмал и белки, особенно животные. Нельзя есть хлеб с мясом, картошку с мясом.
Также не стоит смешивать крахмалы с молоком, кисломолочными продуктами. Например, есть кефир с хлебом, варить кашу на молоке.
Ещё одно вредное сочетание — крахмал + сахар. Плохо усваивается булка с вареньем, каша с сахаром.
Муравская утверждает, что для организма важна правильно работающая система пищеварения. Медик обратила внимание на следующие особенности:
- продукты перерабатываются с разной скоростью;
- для усвояемости каждого нужны свои ферменты;
- желудочный сок для переваривания неодинаковой пищи выделяется по-разному;
- переработка белка требует кислой среды, а углеводов — щелочной.
Несочетаемые продукты заставляют организм работать с повышенной нагрузкой. Один уже переварился, готов к всасыванию, а другой ещё в процессе. В результате кишечник работает с перебоями.
Полезных веществ в организм поступает меньше, зато образуются токсины, отравляющие его.