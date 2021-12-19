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Воскресенье, 19 декабря, 2021
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Нутрициолог рассказала о несовместимых продуктах

7info
Изображение RitaE с сайта Pixabay

Нутрициолог Екатерина Муравская рассказала РИА Новости, какие продукты лучше не совмещать.

Специалист советует не сочетать крахмал и белки, особенно животные. Нельзя есть хлеб с мясом, картошку с мясом.

Также не стоит смешивать крахмалы с молоком, кисломолочными продуктами. Например, есть кефир с хлебом, варить кашу на молоке.

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Ещё одно вредное сочетание — крахмал + сахар. Плохо усваивается булка с вареньем, каша с сахаром.

Муравская утверждает, что для организма важна правильно работающая система пищеварения. Медик обратила внимание на следующие особенности:

  • продукты перерабатываются с разной скоростью;
  • для усвояемости каждого нужны свои ферменты;
  • желудочный сок для переваривания неодинаковой пищи выделяется по-разному;
  • переработка белка требует кислой среды, а углеводов — щелочной.

Несочетаемые продукты заставляют организм работать с повышенной нагрузкой. Один уже переварился, готов к всасыванию, а другой ещё в процессе. В результате кишечник работает с перебоями.

— Происходит нарушение работы кишечника: начинается процесс гниения, брожения, — рассказала Муравская.

Полезных веществ в организм поступает меньше, зато образуются токсины, отравляющие его.

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