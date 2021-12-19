Нутрициолог Екатерина Муравская рассказала РИА Новости, какие продукты лучше не совмещать.

Специалист советует не сочетать крахмал и белки, особенно животные. Нельзя есть хлеб с мясом, картошку с мясом.

Также не стоит смешивать крахмалы с молоком, кисломолочными продуктами. Например, есть кефир с хлебом, варить кашу на молоке.

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Ещё одно вредное сочетание — крахмал + сахар. Плохо усваивается булка с вареньем, каша с сахаром.

Муравская утверждает, что для организма важна правильно работающая система пищеварения. Медик обратила внимание на следующие особенности:

продукты перерабатываются с разной скоростью;

для усвояемости каждого нужны свои ферменты;

желудочный сок для переваривания неодинаковой пищи выделяется по-разному;

переработка белка требует кислой среды, а углеводов — щелочной.

Несочетаемые продукты заставляют организм работать с повышенной нагрузкой. Один уже переварился, готов к всасыванию, а другой ещё в процессе. В результате кишечник работает с перебоями.

— Происходит нарушение работы кишечника: начинается процесс гниения, брожения, — рассказала Муравская.

Полезных веществ в организм поступает меньше, зато образуются токсины, отравляющие его.