Названы признаки превращения человека в «душнилу»

Если человек постоянно недоволен, часто жалуется, любит сплетничать и завидовать другим, это может указывать на то, что он становится «душным».

Анжелика Полина, доцент факультета психологии Государственного университета просвещения, в беседе с NEWS.ru отметила, что такие люди часто стремятся всё контролировать и не осознают границ других.

«Душный» человек всегда чем-то недоволен и постоянно жалуется. Он обсуждает других за их спинами и сплетничает. Также он завидует и часто сравнивает себя с другими. Такой человек ищет виноватых, и обычно виноватыми оказываются окружающие, но только не он сам. Он любит всё контролировать и требует, чтобы близкие и друзья принадлежали только ему. Это у «душных» людей считается заботой, но они не хотят знать ничего о личных границах других людей, — пояснила специалист.

По словам психолога, «душные» люди часто эгоцентричны и стремятся быть в центре внимания. Они также являются хорошими манипуляторами: разжигают конфликты, но остаются в стороне.

Причина такого поведения обычно кроется в неумении понимать эмоции других людей, что может быть связано с детскими психотравмами.

Как не стать «душным»? Важно учиться понимать свои эмоции и развивать эмпатию. Также необходимо проявлять гибкость в отношениях и учиться идти на компромисс. Стоит проанализировать, насколько эффективны ваши действия в общении: если вы поправили ошибку собеседника, пошло ли это ему на пользу или только вызвало раздражение. И, наконец, не стоит быть зацикленным только на себе, — рекомендовала психолог.