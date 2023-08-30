Названы причины побега из дома фигуристки Алины Горбачёвой

Фигуристка Алина Горбачёва сбежала из дома из-за перегрузки тренировками, давления, выгорания и регулярных сравнений с Александрой Трусовой, сообщает телеграм-канал Mash.

По информации источника, юная спортсменка сразу заявила об усталости, своим поступком девушка хотела выразить протест.

Mash описывает график 16-летней девушки: Алина 6 раз в неделю тренировалась по 1,5 часа на льду, занималась ОФП, танцами, хореографией, посещала спортивный зал.

Психологически на девушку давил груз ответственности, дополнительным ударом стала травма, полученная в начале сезона.

Дома отвлечься Горбачёвой не удавалось: спортсменка жила с тренером, разговоры велись о фигурном катании. Мать девушки живёт далеко от Москвы.

Поэтому девочка сбежала. Ночь на 29 августа провела в подъезде, днём дважды сходила в кафе, купила сухарики, поехала в кинотеатр. Прятаться долго не планировала.