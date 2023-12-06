Названы «подарки-убийцы», которые ни в коем случае нельзя дарить на Новый год

Существует целый перечень вещей, которые ни в коем случае нельзя дарить своим близким и друзьями на Новый год. Всё дело в том, что они могут принести в жизнь новых хозяев беды и несчастья. То, от каких подарков, согласно народным приметам, стоит отказаться, рассказал Life.

Во-первых, по народным приметам, нельзя на Новый год дарить близким жемчуг. Традиционно эта драгоценность считается символом слёз и горя. Не случайно на Руси его называли «слёзами русалок». Такой подарок способен привлечь негативную энергию.

Во-вторых, есть запрет на дарение головных уборов. Считается, что они провоцируют у получателей несчастья и беды. Существует поверье, что если подарить на Новый год нижнее бельё, то это повлечёт неудачи в личной жизни. Народная примета связана с тем, что трусы и лифчики — это интимные предметы гардероба и выбирать их должен хозяин. Кошелёк тоже может стать не самым лучшим подарком. Всё дело в том, что вокруг этого предмета бытует мифический ореол бедности. У человека он может спровоцировать финансовые трудности в будущем.

Не стоит также дарить близким людям на Новый год украшения и драгоценности. Такое поверье связано с тем, что всякие алмазы и бриллианты с золотом — символы богатства и роскоши. Они могут привлечь зависть и «злые глаза». То есть негативную энергию, посланную человеком, посчитавшим, что вы не достойны такого подарка.

Ранее популярная ведьма, победительница «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос рассказала, в чём встречать 2024 год.

в фокусе внимания должны быть красный, зелёный и золотой цвета — любимые оттенки Дракона, символа 2024 года.

— Это уже достаточно сочные цвета, поэтому проявите сдержанность в аксессуарах, отдавая предпочтение изделиям из благородных металлов. Они могут быть достаточно массивными, но их не должно быть много. Крупные серьги или цепь, широкий браслет или оригинальная брошь. Нечто, что привлечет внимание к вашему образу, но не перегрузит его деталями, — советует она.

Виктория Райдос отмечает: Дракон любит роскошь, но ни в коем случае не вычурность. Стоит сделать выбор в пользу платьев и костюмов из дорогих тканей:

— Шёлк, бархат, атлас и классические силуэты — то, на что Дракон отреагирует должным образом. Мужчины могут дополнить классику яркой рубашкой или галстуком. Помните и о соответствующем поведении, ведь такое царственное существо не потерпит плохих манер и дурных жестов, — говорит экстрасенс.