Названы пять стоп-слов, которыми пользуются мошенники

На данный момент наиболее распространенными методами мошенничества являются телефонные звонки и сообщения в мессенджерах, где злоумышленники выдают себя за представителей правоохранительных органов или Центрального банка, требуя перевести деньги на якобы безопасный счёт. Об этом сообщает ТАСС.

Часто мошенники представляются сотрудниками ФСБ или МВД и просят сообщить код из SMS-сообщения. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов во время мероприятий, посвященных 10-летию «Мрии» в Крыму. Он также выделил пять ключевых фраз, которые мошенники используют: «ФСБ», «МВД», «Центральный банк», «безопасный счёт», «сообщите код из SMS, данные карты, паспорта, СНИЛС». Если вы слышите эти слова в разговоре с незнакомым человеком, немедленно прекратите общение, так как перед вами мошенник.

По его утверждению, все еще актуальны различные схемы, которые используют мошенники для попыток взлома личных кабинетов на порталах гуслуг. Он также отметил, что мошенники часто звонят от имени операторов мобильной связи с предложениями продлить договор или выплаты из Социального фонда России, чтобы пересчитать пенсии.

Эксперт подчеркнул, что цель преступников обычно заключается в получении доступа к личным данным для оформления займов в МФО. Для борьбы с такими действиями просто необходимо отключить возможность авторизации через портал госуслуг на сайтах МФО, поскольку есть и другие способы получения кредита.