Названы «основные получатели» сегодняшних ракет на Украине

Телеграм-канал «Военная хроника» считает, что основные получатели сегодняшних российских ракет — Львов, Тернополь, Луцк, Ровно и ряд других западных регионов Украины.

Аэродромы — одна из целей удара. Судя по всему, достанется Василькову под Киевом, Коломые в Ивано-Франковской области и уже досталось Старкону в Хмельницкой, сообщает телеграм-канал.

Напомним, утром 15 января появилась информация о нанесении массированного ракетного удара ВС РФ. Задействованы в том числе и ракеты «Калибр», запущенные флотом из акватории Чёрного моря.