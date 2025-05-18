Самыми распространёнными правонарушениями на дачных участках остаются засорение территории сорняками и мусором, нарушение правил противопожарной безопасности, нецелевое использование земель и нарушение «закона о тишине». Об этом рассказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, пишет РИА Новости.

«Чаще всего встречаются такие правонарушения, как захламление участка сорняками и мусором (штраф от 300 до 500 рублей), несоблюдение противопожарных требований (штрафы варьируются от 5 до 50 тысяч рублей), нецелевое использование земли, нарушение „закона о тишине“», — пояснила юрист.

Она также отметила, что до уголовной ответственности могут довести, например, выращивание растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, либо грубое нарушение правил пожарной безопасности, если оно привело к гибели человека.

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