Названы лучшие вакансии Рязани с зарплатой более 100 тысяч рублей

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал вакансии и отобрал лучшие предложения по итогам мая 2025 года.
В целом по России в мае в топе наиболее интересных зарплатных предложений — вакансии руководителей высшего и среднего звена, IT-специалистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих.
В Рязани ищут главного конструктора с зарплатой от 200 тысяч рублей.
В его обязанности входят: руководство конструкторским бюро, обучение персонала, контроль качества конструкторской документации, проектирование промышленного оборудования, сопровождение изделия в производстве.
От соискателя требуют высшее техническое образование, знание механики и металлообработки, знание программ 3D-моделирования, ЕСКД.
Водителю категории С предлагают зарплату от 120 до 180 тысяч рублей в месяц. Работнику предстоит ездить по ЦФО, СЗФО и по остальным территориям России.
Рязань
|№
|Должность
|Предлагаемая зарплата
|1
|Главный конструктор
|от 200 000 руб.
|2
|Водитель (категория С)
|120 000 — 180 000 руб.
|3
|Менеджер по продажам
|от 105 000 руб.
|4
|Инженер-монтажник
|от 100 000 руб.
|5
|Менеджер по продажам сельскохозяйственной техники
|от 100 000 руб.
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