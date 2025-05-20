Названы лучшие вакансии Рязани с зарплатой более 100 тысяч рублей

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал вакансии и отобрал лучшие предложения по итогам мая 2025 года.

В целом по России в мае в топе наиболее интересных зарплатных предложений — вакансии руководителей высшего и среднего звена, IT-специалистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих.

В Рязани ищут главного конструктора с зарплатой от 200 тысяч рублей.

В его обязанности входят: руководство конструкторским бюро, обучение персонала, контроль качества конструкторской документации, проектирование промышленного оборудования, сопровождение изделия в производстве.

От соискателя требуют высшее техническое образование, знание механики и металлообработки, знание программ 3D-моделирования, ЕСКД.

Водителю категории С предлагают зарплату от 120 до 180 тысяч рублей в месяц. Работнику предстоит ездить по ЦФО, СЗФО и по остальным территориям России.

Рязань