Военный эксперт Константин Сивков считает, что Россия должна изменить подход к проведению специальной военной операции. Поводом для пересмотра стали удары по стратегическим объектам 1 июня, включая атаки на авиацию и инфраструктуру в приграничных регионах. Он предлагает радикальные меры, которые способны лишить противника возможности координировать действия и управлять страной. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Атака 1 июня стала поворотной точкой, уверен заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информполитике Константин Сивков. Речь идет о налетах на стратегические самолеты и подрывах мостов в Курской и Брянской областях. По его словам, нужна жесткая и асимметричная реакция.

— Ответ должен не просто наказать, а полностью изменить логику противостояния. Мы должны использовать такие методы, к которым Киев не готов и не способен противопоставить аналог, — подчеркнул эксперт.

Он называет конкретные цели: это, прежде всего, объекты управления в столице Украины. Среди них — офис президента, штабы СБУ и разведки, а также Генштаб. По мнению Сивкова, эти здания должны быть уничтожены днем, когда в них находятся люди, отвечающие за руководство операциями. Не гражданские, а именно военные специалисты и руководители.

— Уничтожение верхушки — не главное. Главное — удар по аппарату управления. Это нанесет серьезный урон их способности координировать действия армии и диверсионных групп.

Военный аналитик признает, что его предложения воспринимаются как радикальные. Но считает их логичным ответом на попытки атаковать ключевой элемент ядерной триады — стратегическую авиацию.

Второй шаг, который предлагает Сивков, — восстановление паритета. Для этого, по его словам, следует ускоренно нарастить выпуск межконтинентальных баллистических ракет. Он утверждает, что промышленность справится с задачей в короткие сроки.

— Это не будет чем-то из ряда вон. Во времена холодной войны такие меры считались рутиной. Обычным было и то, что на кораблях находилось ядерное вооружение, — напоминает он.

Также прозвучало предложение прописать боевые задания на пусковые установки. И не просто прописать — а публично об этом заявить. Это, по мнению Сивкова, станет дополнительным фактором сдерживания.

Еще одна проблема — защита самой стратегической авиации. Сейчас самолеты находятся под открытым небом, что делает их легкой целью для дронов. По словам эксперта, можно было бы использовать маскировочную сетку или строить ангары. Сетка есть, но мешает политика: такие укрытия идут вразрез с международными договоренностями.

— Сейчас у нас открытая ядерная триада. По СНВ-3 стратегические самолеты должны быть видимы спутникам. Укрытие нарушит соглашение. А это уже вопрос политики, — объясняет Сивков.