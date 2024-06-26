Среда, 26 июня, 2024

Названы характеристики личности, которые говорят о вероятной измене

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от freepik

Канадские учёные из Университета Далхаузи определили характеристики личности, которые влияют на вероятность измены в отношениях или браке. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Sexual Medicine (JSM), пишет «Газета.ру».

Учёные проанализировали предыдущие исследования и выявили несколько признаков, которые могут указывать на склонность к измене. Некоторые из этих признаков связаны с индивидуальными чертами характера человека, например, с нарциссизмом. Другие признаки связаны с отношениями, такими как тип привязанности. Также необходимо учитывать контекст — возможность самого акта измены.

По словам экспертов, люди с низкой добросовестностью чаще всего склонны к измене. Это отражается и в других аспектах их жизни, таких как невнимательность, дезорганизованность, отсутствие целеустремлённости и проблемы с настойчивостью.

Мужчины с низким уровнем доброжелательности и высоким уровнем экстраверсии также склонны к изменам. У женщин факторами неверности могут служить частые неврозы и проявление тёмных черт личности, таких как нарциссизм, склонность к манипуляциям и отсутствие эмпатии.

Кроме того, учёные выяснили, что женщины с тревожным типом привязанности более склонны к изменам, в то время как избегающий тип привязанности, наоборот, снижает риск измены.

Авторы исследования подчеркнули, что измену часто сложно предсказать, поскольку для этого нужно учитывать такие факторы, как удовлетворённость отношениями и интимной жизнью, преданность и многие другие черты.

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