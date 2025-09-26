Пятница, 26 сентября, 2025
Названы главные черты характера людей, рождённых в октярбре 

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Месяц рождения во многом определяет черты характера человека. О людях, родившихся в октябре, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала астролог и экстрасенс Инесса Алиева.

Октябрьские именинники, которые относятся к знакам Весов и Скорпиона, отличаются сочетанием чувствительности и обаяния.

Весы (начало октября): Стремятся к гармонии и красоте, ценят дипломатию и человечность. Однако они подвержены перепадам настроения.

Скорпионы (конец октября): Обладают острым умом, развитой интуицией и решительностью. Их отличают бурные эмоции и скрытность.

Алиева отметила, что октябрьские Скорпионы, в отличие от ноябрьских, уделяют внимание самоанализу и умеют любить себя. Они могут казаться холодными, но для близких становятся тёплыми и заботливыми, хотя и проявляют настойчивость.

Общие особенности октябрьских именинников

Люди, родившиеся в октябре, обладают сильной харизмой и уверенностью. По словам эксперта, их объединяют следующие черты:

Они не терпят обмана и ценят справедливость.

Это семейные, гостеприимные и миролюбивые натуры.

Многие склонны к творчеству и искусству (театр, кино, дизайн, психология).

Октябрьские знаки спокойны, рассудительны и ответственны, но не любят напрягаться, предпочитая жить одним днем.

Скорпионы, однако, могут быть злопамятны и долго помнить обиды. В целом, по мнению Алиевой, рождённые в октябре часто становятся влиятельными людьми и лидерами. Кроме того, они психически здоровы, менее подвержены депрессиям и сердечно-сосудистым заболеваниям, и имеют шанс стать долгожителями.

