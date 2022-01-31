Названы даты рождения людей, которым повезёт в 2022 году

Благосклонность и удачу небесные светила в 2022 году сулят людям, дни рождения которых приходятся на 45 дат, пишет FTimes со ссылкой на астропсихолога Ирину Булгакову.
По её мнению расположением Вселенной смогут пользоваться рождённые в следующие дни:
- с 9 по 13 января,
- с 7 по 12 февраля,
- с 9 по 14 марта,
- с 9 по 14 мая,
- с 10 по 16 июля,
- с 11 по 16 августа,
- с 12 по 15 сентября,
- с 11 по 15 ноября.
Этим людям сулит достаток, успех в различных сферах. Можно рассчитывать на удачную смену места работы, повышение по карьерной лестнице, крупный выигрыш и удачное приобретение.
Также астропсихолог Булгакова назвала «универсальные» даты, которые будут сулить удачу в 2022 году абсолютно всем. Это 5, 6 и 21 марта, а также 1 и 29 мая. По её мнению, эти дни можно использовать для деловых переговоров, заключения сделок и проведения важных встреч.