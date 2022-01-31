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Понедельник, 31 января, 2022

Названы даты рождения людей, которым повезёт в 2022 году

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Названы даты рождения людей, которым повезёт в 2022 году

7info7
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Благосклонность и удачу небесные светила в 2022 году сулят людям, дни рождения которых приходятся на 45 дат, пишет FTimes со ссылкой на астропсихолога Ирину Булгакову.

По её мнению расположением Вселенной смогут пользоваться рождённые в следующие дни:

  • с 9 по 13 января,
  • с 7 по 12 февраля,
  • с 9 по 14 марта,
  • с 9 по 14 мая,
  • с 10 по 16 июля,
  • с 11 по 16 августа,
  • с 12 по 15 сентября,
  • с 11 по 15 ноября.

Этим людям сулит достаток, успех в различных сферах. Можно рассчитывать на удачную смену места работы, повышение по карьерной лестнице, крупный выигрыш и удачное приобретение.

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Также астропсихолог Булгакова назвала «универсальные» даты, которые будут сулить удачу в 2022 году абсолютно всем. Это 5, 6 и 21 марта, а также 1 и 29 мая. По её мнению, эти дни можно использовать для деловых переговоров, заключения сделок и проведения важных встреч.

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