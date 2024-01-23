Названы даты рождения людей, которые станут жертвами январского полнолуния

25 января наступит полнолуние. Астрологи убеждены: это время особой силы, во многом мистическое. Несомненно, полная Луна влияет на каждого из нас, но на кого-то она влияет негативно, а на кого-то — позитивно. Увы, у наступающего события будут своеобразные жертвы, люди, которые переживут его особенно тяжело. Даты рождения тех, кому не особо повезёт на этой неделе, перечислило издание the girl.
Сложно будет тем, кто рождён под покровительством водных знаков зодиака. Рыбы, Раки и Скорпионы окажутся в своеобразном «теневом бане».