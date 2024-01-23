Вторник, 23 января, 2024
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Названы даты рождения людей, которые станут жертвами январского полнолуния

7info7
Фото с сайта freepik.com
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25 января наступит полнолуние. Астрологи убеждены: это время особой силы, во многом мистическое. Несомненно, полная Луна влияет на каждого из нас, но на кого-то она влияет негативно, а на кого-то — позитивно. Увы, у наступающего события будут своеобразные жертвы, люди, которые переживут его особенно тяжело. Даты рождения тех, кому не особо повезёт на этой неделе, перечислило издание the girl.

Сложно будет тем, кто рождён под покровительством водных знаков зодиака. Рыбы, Раки и Скорпионы окажутся в своеобразном «теневом бане».

— Лучший совет — оставайтесь дома и ограничьте дела до минимума. Так как это середина недели, сделать это будет довольно трудно, но чем меньше будет движа, тем меньше риски. Обратите внимание на здоровье: если что-то заболит, то обязательно сходи провериться. Это может быть знак, — гласит прогноз.

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