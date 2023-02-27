Названы даты ретроградного Меркурия в 2023 году

В 2023 году случится сразу несколько периодов ретроградности Меркурия. О них предупредила астролог Искра Бозон в интервью изданию «Подмосковье сегодня».

Ретроградный Меркурий ожидается с 21 апреля по 15 мая, он пройдёт в знаке Тельца. Затем ретроградить Меркурий будет с 23 августа по 15 сентября в знаке Девы и с 13 по 31 декабря в Козероге и Водолее.

Искра Бозон отмечает: периоды ретроградности в основном придутся на знаки зодиака, подчиняющиеся стихии земли. Это означает, что намеченные планы будут неожиданно рушиться. В эти периоды свои мысли и желания нужно формулировать с осторожностью.

Астролог подчеркнула, что в случаях, когда что-то будет идти не так, как ожидалось, не нужно впадать в панику и нервничать. На проблему нужно смотреть трезвым взглядом. Тогда с её решением не должно возникнуть вопросов.