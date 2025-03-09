Названы даты последних звонков и выпускных в России, в том числе в Рязанской области. Их сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство просвещения РФ.

Последние звонки пройдут 24 мая. Заветные аттестаты школьники получат 28 июня.

В этом году во время проведения выпускных должны совершить церемонию поднятия флага РФ и исполнить гимн России. На торжественном вечере необходимо организовать выступления родителей выпускников, в частности участников СВО, членов многопоколенных и многодетных семей.

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Отмечается, что все регионы обязаны предпринять меры безопасности на протяжении всего мероприятия. Также нужно организовать для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья беспрепятственный проезд на всех площадках выпускного.