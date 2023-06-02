Пятница, 2 июня, 2023
На главнуюНовости Рязани

Названы цены за организацию детских праздников в Рязани

7info
Фотограф: Anna Tis: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/6799095/

Чтобы порадовать детей и устроить для них праздник по случаю дня рождения, окончания учебного года или выпуска из детского сада, в Рязани спрос услуги по организации детских праздников вырос на 72%. К Международному дню защиты детей эксперты платформы Авито Услуги назвали наиболее популярные услуги и цены на них.

Чебурашка, детские диджеи и мастер-классы

Аниматоры — желанные гости на любом детском празднике. С апреля по май спрос на их услуги в Рязани вырос на 136%. Средняя цена за час выступления по России составила 2 000 рублей. За эту стоимость актеры предлагают провести полноценную развлекательную программу: игры, конкурсы, песни и другие активности.

Самым популярным персонажем на детских праздниках в этом году стал Чебурашка. После выхода одноименного фильма он так полюбился юным зрителям, что этой весной аниматоров в таких костюмах приглашали на праздники более чем в 10 раз чаще, чем годом ранее. В список востребованных персонажей также вошли: Три кота — спрос на них в Рязани вырос сразу на 173% за год и Белый мишка (+87%). А вот спрос на Фиксиков по всей стране в этом году вырос только 14%. 

Еще один популярный запрос — выездные мастер-классы, спрос на которые в Рязани вырос на 86% за год. Среди наиболее популярных: мастер-класс по лепке из глины и по изготовлению мягкой игрушки. Средняя стоимость услуги на одного человека по стране составила от 1 000 рублей, и зависит от сложности урока и используемых материалов.

Для организации праздника на группу детей родители в этом году чаще приглашают ведущих и диджеев, которые готовят музыкальную и развлекательную программу  —  спрос на их услуги в Рязани в динамике год к году вырос на 86% и 116% соответственно. Средняя цена за час работы ведущего составила 2 500 рублей по стране, а услуги диджея — 1 900 рублей.

Растет спрос на услуги декораторов —  к ним обращаются за изготовлением фотозон, заказывают воздушные шары и другой тематический декор на детский праздник. Спрос на такие услуги в Рязани вырос на 71% по сравнению с прошлым годом. Средняя цена за услугу по всей стране составила 5 000 рублей.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

«Ростелеком» подключил к высокоскоростному интернету еще более двух тысяч домохозяйств Рязанской области

«Ростелеком» предоставил оптический доступ в Сеть еще четырем населенным пунктам Рязанской области: поселку городского типа Елатьме, городу Спасск-Рязанскому, селу Берестянка и деревне Селизово.

В том, что детство современных детей счастливее их собственного детства, убежден лишь 1 из 5 рязанцев – SuperJob

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Сасовское лётное училище 2 июня отмечает 80-летие

Из его стен выпущено более 22 тысяч пилотов для отечественной гражданской авиации и более тысячи пилотов для зарубежных авиакомпаний

Что-то новое: тротуар в центре Рязани убирает мини-трактор-пылесос

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщал о выделении денег на покупку спецтехники, которая может убирать тротуары в городе. 

На реке под Рязанью сняли на видео лебедей

Видео от подписчиков опубликовал телеграм-канал «7 новостей и даже больше».

Россия осталась в десятке крупнейших торговых партнеров ЕС

Раньше Москва занимала пятую позицию после США, КНР, Великобритании и Швейцарии

Сожители получили большие сроки за убийство братьев

Они признаны виновными по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека), пп. «а», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление).

В Рязани водитель маршрутки обматерил пассажиров

О неприятном инциденте рассказала пользовательница соцсети.

В обновлённом Торговом городке Рязани прошли первые концерты

Для жителей города на сцене выступали инструментальная джазовая группа Transformer, кавер-группы Timers и «Хулиганы».

Рядом с Курском сбили несколько беспилотников

Глава региона призвал курян хранить спокойствие, город надёжно защищают ВС РФ.

Падение Байдена на церемонии в академии ВВС США попало на видео

Американский президент Джо Байден на церемонии выпуска курсантов в академии ВВС США. Видеозапись с участием хозяина Белого дома оказалась в распоряжении телеграм-канала SHOT. На кадрах видно, как глава государства споткнулся о стоявший у его ног ящик, после чего рухнул на пол. Байдену помогли встать на ноги помощники.

«Сдаст свои позиции»: страшное будущее Зеленского открылось популярной провидице

В ближайшее время ему не останется ничего, кроме как сдать свои позиции.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации