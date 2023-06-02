Названы цены за организацию детских праздников в Рязани

Чтобы порадовать детей и устроить для них праздник по случаю дня рождения, окончания учебного года или выпуска из детского сада, в Рязани спрос услуги по организации детских праздников вырос на 72%. К Международному дню защиты детей эксперты платформы Авито Услуги назвали наиболее популярные услуги и цены на них.

Чебурашка, детские диджеи и мастер-классы

Аниматоры — желанные гости на любом детском празднике. С апреля по май спрос на их услуги в Рязани вырос на 136%. Средняя цена за час выступления по России составила 2 000 рублей. За эту стоимость актеры предлагают провести полноценную развлекательную программу: игры, конкурсы, песни и другие активности.

Самым популярным персонажем на детских праздниках в этом году стал Чебурашка. После выхода одноименного фильма он так полюбился юным зрителям, что этой весной аниматоров в таких костюмах приглашали на праздники более чем в 10 раз чаще, чем годом ранее. В список востребованных персонажей также вошли: Три кота — спрос на них в Рязани вырос сразу на 173% за год и Белый мишка (+87%). А вот спрос на Фиксиков по всей стране в этом году вырос только 14%.

Еще один популярный запрос — выездные мастер-классы, спрос на которые в Рязани вырос на 86% за год. Среди наиболее популярных: мастер-класс по лепке из глины и по изготовлению мягкой игрушки. Средняя стоимость услуги на одного человека по стране составила от 1 000 рублей, и зависит от сложности урока и используемых материалов.

Для организации праздника на группу детей родители в этом году чаще приглашают ведущих и диджеев, которые готовят музыкальную и развлекательную программу — спрос на их услуги в Рязани в динамике год к году вырос на 86% и 116% соответственно. Средняя цена за час работы ведущего составила 2 500 рублей по стране, а услуги диджея — 1 900 рублей.

Растет спрос на услуги декораторов — к ним обращаются за изготовлением фотозон, заказывают воздушные шары и другой тематический декор на детский праздник. Спрос на такие услуги в Рязани вырос на 71% по сравнению с прошлым годом. Средняя цена за услугу по всей стране составила 5 000 рублей.