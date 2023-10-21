Суббота, 21 октября, 2023
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Названы цены на автомобили для российских чиновников

7info

РИА Новости проанализировало стоимость автомобилей, рекомендованных Минпромторгом для российских чиновников.

Напомним, список марок авто ведомство опубликовало в пятницу, 20 октября. В него вошли пять российских брендов: Lada, «Москвич», Aurus, Evolute и УАЗ, и одна китайская марка Haval.

Самым дешёвым автомобилем из списка стала Lada Granta, которую можно приобрести за 700 тысяч рублей, самым дорогим — внедорожник Aurus Komendant, ценник на который начинается почти от 40 миллионов рублей.

По данным журналистов, на Lada Vesta требуется закладывать от 1,24 млн рублей, Lada Vesta SW Cross — от 1,5 млн, Lada Niva Travel — от 1,1 млн, Lada Niva Legend — от 830 тыс. рублей.

Самые дорогие модели Aurus Senat и Aurus Komendant стоят почти 39 и 40 миллионов рублей.

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