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Новости России

Названы 4 альтернативы WhatsApp, который могут заблокировать в РФ

Алексей Самохин
Изображение от nensuria на Freepik

WhatsApp* в 2025 году может оказаться недоступным для миллионов пользователей в России. Причина — возможное включение мессенджера в перечень ПО из «недружественных» стран. Что это значит, когда ждать блокировку и какими аналогами стоит заменить привычный WhatsApp?

Почему WhatsApp могут заблокировать

18 июля депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что WhatsApp «должен готовиться к уходу с российского рынка». По его словам, мессенджер может попасть в список иностранных приложений, которые потенциально нарушают интересы страны. Хотя позже политик уточнил, что о прямом запрете речи пока не идёт, сигнал был понятен.

Meta* — владелец WhatsApp* — уже давно под запретом в РФ. Facebook* и Instagram* признаны экстремистскими. WhatsApp оставался последним «окном» Meta в России. Теперь и оно может закрыться. Кремль не исключает ограничений, если мессенджер продолжит игнорировать российские законы.

Что говорят эксперты и пользователи

По данным Life.ru, WhatsApp используют более 97 миллионов россиян. Приложение особенно популярно среди пожилых, благодаря простому интерфейсу. Возможная блокировка вызывает беспокойство: для многих это основной канал связи с родными.

Пока одни не хотят уходить из привычного мессенджера, другие уже подбирают альтернативу. Особенно активны молодые пользователи, обеспокоенные приватностью и надёжностью зарубежных сервисов. А российские IT-компании — в том числе VK — уже предлагают замену.

Чем заменить WhatsApp: 4 рабочих варианта

1. Telegram

Самый очевидный выбор. Мессенджер от Павла Дурова стабильно работает даже при слабом интернете, поддерживает каналы, группы, ботов, звонки и мультимедиа. Подходит как для личного общения, так и для бизнеса.

Плюсы:

  • Высокая скорость.  
  • Гибкость и богатый функционал. 
  • Возможность использовать с нескольких устройств одновременно. 
  • Работа через прокси, устойчив к блокировкам.

Минусы:

  • Интерфейс может показаться сложным пожилым пользователям.
  • Сквозное шифрование включается вручную.

2. MAX (от VK)

Новый отечественный мессенджер с амбициями стать «российским WeChat». Уже доступен в RuStore, Google Play и App Store. В будущем обещает интеграцию с «Госуслугами», оплатами и навигацией.

Плюсы:

  • Полностью российская разработка.
  • Безопасность: данные хранятся в РФ.
  • Возможность переводов прямо в чате.

Минусы:

  • Пока в бета-тесте, возможны баги.
  • Подходит прежде всего для пользователей из РФ.

3. VK Messenger

Простой мессенджер, встроенный в экосистему «ВКонтакте». Работает как отдельное приложение, но требует регистрации в VK.

Плюсы:

  • Хорошо знаком пользователям VK.
  • Поддержка аудио- и видеозвонков.
  • Подходит для общения в рамках соцсети.

Минусы:

  • Меньше гибкости по сравнению с Telegram.
  • Неудобен тем, кто не пользуется «ВКонтакте».

4. Session

Выбор для тех, кто ценит анонимность. Session не требует номера телефона, не хранит метаданные, работает на децентрализованной сети.

Плюсы:

  • Абсолютная анонимность.
  • Сквозное шифрование.
  • Открытый исходный код.

Минусы:

  • Медленная работа.
  • Интерфейс только на английском.
  • Нет звонков и каналов.

Что делать сейчас

Если WhatsApp всё же заблокируют, выбор уже есть. Telegram и VK готовы заменить его по функционалу, а MAX делает ставку на интеграцию с государственными сервисами. Для тех, кому важна конфиденциальность, остаются Session и другие «анонимные» альтернативы.

Самое разумное — установить сразу 1–2 запасных варианта, чтобы в случае блокировки не остаться без связи. Особенно если вы работаете с клиентами или поддерживаете контакт с пожилыми родственниками.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram, мессенджер WhatsApp) запрещена в России как экстремистская.

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