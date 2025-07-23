WhatsApp* в 2025 году может оказаться недоступным для миллионов пользователей в России. Причина — возможное включение мессенджера в перечень ПО из «недружественных» стран. Что это значит, когда ждать блокировку и какими аналогами стоит заменить привычный WhatsApp?
Почему WhatsApp могут заблокировать
18 июля депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что WhatsApp «должен готовиться к уходу с российского рынка». По его словам, мессенджер может попасть в список иностранных приложений, которые потенциально нарушают интересы страны. Хотя позже политик уточнил, что о прямом запрете речи пока не идёт, сигнал был понятен.
Meta* — владелец WhatsApp* — уже давно под запретом в РФ. Facebook* и Instagram* признаны экстремистскими. WhatsApp оставался последним «окном» Meta в России. Теперь и оно может закрыться. Кремль не исключает ограничений, если мессенджер продолжит игнорировать российские законы.
Что говорят эксперты и пользователи
По данным Life.ru, WhatsApp используют более 97 миллионов россиян. Приложение особенно популярно среди пожилых, благодаря простому интерфейсу. Возможная блокировка вызывает беспокойство: для многих это основной канал связи с родными.
Пока одни не хотят уходить из привычного мессенджера, другие уже подбирают альтернативу. Особенно активны молодые пользователи, обеспокоенные приватностью и надёжностью зарубежных сервисов. А российские IT-компании — в том числе VK — уже предлагают замену.
Чем заменить WhatsApp: 4 рабочих варианта
1. Telegram
Самый очевидный выбор. Мессенджер от Павла Дурова стабильно работает даже при слабом интернете, поддерживает каналы, группы, ботов, звонки и мультимедиа. Подходит как для личного общения, так и для бизнеса.
Плюсы:
- Высокая скорость.
- Гибкость и богатый функционал.
- Возможность использовать с нескольких устройств одновременно.
- Работа через прокси, устойчив к блокировкам.
Минусы:
- Интерфейс может показаться сложным пожилым пользователям.
- Сквозное шифрование включается вручную.
2. MAX (от VK)
Новый отечественный мессенджер с амбициями стать «российским WeChat». Уже доступен в RuStore, Google Play и App Store. В будущем обещает интеграцию с «Госуслугами», оплатами и навигацией.
Плюсы:
- Полностью российская разработка.
- Безопасность: данные хранятся в РФ.
- Возможность переводов прямо в чате.
Минусы:
- Пока в бета-тесте, возможны баги.
- Подходит прежде всего для пользователей из РФ.
3. VK Messenger
Простой мессенджер, встроенный в экосистему «ВКонтакте». Работает как отдельное приложение, но требует регистрации в VK.
Плюсы:
- Хорошо знаком пользователям VK.
- Поддержка аудио- и видеозвонков.
- Подходит для общения в рамках соцсети.
Минусы:
- Меньше гибкости по сравнению с Telegram.
- Неудобен тем, кто не пользуется «ВКонтакте».
4. Session
Выбор для тех, кто ценит анонимность. Session не требует номера телефона, не хранит метаданные, работает на децентрализованной сети.
Плюсы:
- Абсолютная анонимность.
- Сквозное шифрование.
- Открытый исходный код.
Минусы:
- Медленная работа.
- Интерфейс только на английском.
- Нет звонков и каналов.
Что делать сейчас
Если WhatsApp всё же заблокируют, выбор уже есть. Telegram и VK готовы заменить его по функционалу, а MAX делает ставку на интеграцию с государственными сервисами. Для тех, кому важна конфиденциальность, остаются Session и другие «анонимные» альтернативы.
Самое разумное — установить сразу 1–2 запасных варианта, чтобы в случае блокировки не остаться без связи. Особенно если вы работаете с клиентами или поддерживаете контакт с пожилыми родственниками.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram, мессенджер WhatsApp) запрещена в России как экстремистская.