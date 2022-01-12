Сотрудники Фонда помощи хосписам «Вера» назвали три признака близкой смерти человека.

Процесс ухода человека из жизни — уникален, но все же есть ряд общих признаков, указывающих на то, что человек умирает, говорится в сообщении на сайте Фонда. Любой из этих признаков по отдельности не обязательно означает приближение смерти, поэтому нужно помнить, что в нашем случае речь идет именно об умирающих людях.

Есть три категории изменений в состоянии человека, которые свидетельствуют, что его жизнь приближается к концу:

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сокращение потребности в воде и пище:

изменения в характере дыхания;

уход в себя.

Сокращение потребности в воде и пище

Все мы знаем, что больной, прекративший есть и пить, вряд ли поправится. Близким людям от этого знания конечно, ничуть не легче. По мере того, как человек слабеет, пить и есть самостоятельно ему становится просто не под силу. В этот период он, пожалуй, будет благодарен, если его покормят. Однако потом наступает время, когда желание, да и потребность, есть и пить пропадает. Отказ больного от пищи и воды может вызвать отчаяние у его близких, поскольку кормление они тесно связывают с уходом за ним. Тем не менее, есть и другие важные способы продолжить уход: побыть рядом, предаться общим воспоминаниям, поделиться новостями из жизни родных и друзей. Не отчаивайтесь, если больной слабо реагирует: это, скорее всего, из-за усталости, а не потому, что ему безразлично. Просто побыть вместе — в этом и вы, и больной можете найти огромное утешение. Важнее всего то, что подобное общение дает умирающему почувствовать, что жизнь прожита не зря, что о нем будут помнить.

Характерные перемены в дыхании

Люди, страдающие одышкой, часто боятся умереть от недостатка кислорода. Однако ближе к смерти, чем менее активно протекают процессы в организме: потребность в кислороде сокращается до минимума. Возможно, это послужит утешением для больных с нарушениями дыхания, так как люди, которым приходилось ухаживать за умирающими, замечали: когда человек умирает, его дыхание становится более спокойным. Причиной затрудненного дыхания может быть и страх, поэтому, когда кто-то из близких находится рядом с умирающим, это не только служит ему утешением, но и выравнивает дыхание, перебиваемое ощущением тревоги.

Иногда в последние часы жизни дыхание становится шумным, клокочущим, это происходит оттого, что в груди больного скапливается мокрота, которую тот не в состоянии откашлять. Тогда больного лучше перевернуть, если это вообще возможно. Шумное дыхание однако, как бы оно ни угнетало сидящего с больным, вряд ли беспокоит самого умирающего. Если большой дышит через рот, губы и ротовая полость пересыхают. Этому можно помочь, смочив больному рот губкой и нанеся на губы увлажняющий крем. Можно использовать кислородный концентратор, кислородную подушку, постараться найти позу, в которой пациенту легче дышать.

За минуты или часы до смерти характер дыхания может опять измениться. Иногда оно становится прерывистым, при этом паузы между вдохами и выдохами оказываются достаточно длинными. Иногда легочное дыхание заменяется брюшным, тогда больной как бы дышит не легкими, а животом. Помните: если дыхание затруднено, то он наверняка страдает от этого меньше, чем тот, кто за этим наблюдает. Незадолго до смерти кожа больного бледнеет, покрывается испариной и слегка холодеет. Большинство умирающих уходит тихо и спокойно, не просыпаясь.

Уход в себя

«Отключение от жизни» — это деликатный процесс, протекающий постепенно. Чем ближе к концу, тем больше времени человек проводит во сне, а когда не спит, то чувствует, сонливость. Это внешнее отсутствие интереса к окружающему миру является частью естественного процесса умирания, который может даже сопровождаться чувством умиротворения (разумеется, по отношению к родным в этом нет ничего оскорбительного). Наконец, человек может впасть в беспамятство и находиться в этом состояния как угодно долго — порой целыми днями.

Тяжело пережить смерть близкого человека, ведь вы теряете того, кого любили. Порой не знаешь, что сказать друг другу в такие минуты. Врачи и медсестры в хосписе помогут вам преодолеть ваше горе, окажут внимание и поддержку.