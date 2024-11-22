Названы 11 претендентов на звание «слово года 2024»

Портал «Грамота.ру» опубликовал 11 слов-претендентов на звание «слово года 2024». Эксперты оценивали частотность использования слов в СМИ, как часто их ищут в интернете и значимость слов для общества. Победитель добавится в метасловарь портала.

Всего рассматривалось более 120 слов. В лонг-лист было включено 40 слов, затем список сократили до 11 слов, сообщает портал. В списке претендентов значатся слова: «инсайт», «вайб», «абьюз», «осознанность», «прилёт», «пов», «нормис», «скуф» и другие.

Напомним, что в 2023 году словом года по версии «Грамота.ру» стала «нейросеть». Эксперты решили, что слово заслуживает внимания благодаря частому употреблению и его принадлежности к списку популярных терминов.