Названо условие продления майских праздников в России

Заведующая кафедрой бухучeта, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская назвала агентству «Прайм» условие, на котором в России могут продлить майские праздники. Экономист отметила: продление выходных – это серьёзная нагрузка на экономику, однако цель дать возможность людям вырастить урожай на своих участках может стать важнее экономических затрат.

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Как отметила Петровская, разрешить людям не работать 4-6 мая – это вопрос дискуссионный. Существуют компании и предприятия, которые не имеют возможности остановить производство с 1 по 10 мая. Руководителям этих предприятий придётся платить работникам, выходящим на смены, двойные зарплаты.

С другой стороны, предложение сделать выходными дня 4-6 мая включительно, позволит сохранить людей на рабочих местах. Граждане проведут это время на своих огородах, тем самым обеспечив себе гарантированный урожай осенью.