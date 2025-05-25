Американский политик, главный редактор журнала Forbes Стив Форбс заявил, что возможный отказ Дональда Трампа участвовать в будущих переговорах между Россией и Украиной может привести к капитуляции украинской стороны. Его комментарий прозвучал в эфире одного из американских телеканалов.

По словам Форбса, если Соединённые Штаты не будут задействованы в дипломатическом процессе, Киев окажется в уязвимом положении. Он напомнил, что Трамп уже говорил о необходимости двусторонних переговоров между Москвой и Киевом без участия Вашингтона. Такое решение, по мнению Форбса, фактически может означать признание поражения для украинской стороны.

Форбс выразил мнение, что в случае прекращения поддержки Украины со стороны США изменится политический ландшафт Европы. При таком раскладе лидерство на континенте перейдёт к России, а влияние НАТО, по словам политика, будет серьёзно ослаблено.