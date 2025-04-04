Названо место возможного крупного наступления ВС РФ на Украине

Российские войска могут начать новое крупное наступление, сосредоточив силы в направлении Днепропетровской области и Одессы, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук в комментарии NEWS.ru. По его мнению, цель операции — разгром ВСУ и достижение задач, поставленных в рамках специальной военной операции.

«Наступательная операция будет абсолютно новой. Да, мы будем наступать и громить ВСУ. Полагаю, что главные удары будут нанесены на Южно-Донецком направлении с выходом на государственную границу Украины. После выхода к Днепропетровской области ВС РФ могут атаковать по сходящимся направлениям — на Николаев и Одессу», — пояснил Матвийчук.

Эксперт отметил, что текущая линия боевого соприкосновения протяженностью около 1,5 тысячи километров свидетельствует о готовности российских войск продолжать продвижение. Он подчеркнул, что конечной целью остается полная капитуляция ВСУ и создание буферной зоны в приграничных районах, включая Сумы и Чернигов.

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«Не нужно быть Суворовым или пророком, чтобы понять: наши войска пойдут в новое наступление. Ситуация на линии боевого соприкосновения указывает на то, что ВС России продолжат движение вперед до полного разгрома и капитуляции ВСУ, а также для выполнения всех задач СВО. Кроме того, мы завершим создание буферной зоны в приграничных районах с акцентом на Сумы и Чернигов», — заявил Матвийчук.