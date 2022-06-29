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Среда, 29 июня, 2022

Названо имя возможного вице-губернатора Рязанской области

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7info

Названо имя возможного вице-губернатора Рязанской области

Артём Бранов, фото: Росстат

Вице-губернатором Рязанской области может стать Артем Бранов, сообщает «Новая газета Рязань».

По данным источника СМИ, чиновника могут представить правительству региона на следующей неделе, во вторник.

Бранов, как и врио губернатора Рязанской области Павел Малков, уроженец Саратовской области. Ему 36 лет, имеет 2 высших образования — окончил Саратовский медицинский университет и Саратовскую юридическую академию.

Чиновник руководит управлением делами Росстата. Это ведомство до назначения в Рязанскую область возглавлял Малков.

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