Названо единственное место, куда можно целовать домашних животных

К поцелуям с домашними питомцами стоит относиться с осторожностью — и кошки, и собаки могут передавать человеку заболевания через слизистую оболочку. Об этом сообщил изданию «Абзац» ветеринарный врач, эксперт международной категории Владимир Уражевский.

По словам специалиста, относительно безопасным местом для поцелуя можно считать лоб животного — но только при условии, что питомец регулярно проходит обработку от паразитов.

«При поцелуе существует риск заражения лишаем или микроорганизмами, живущими на коже и шерсти питомца. А проявлять так любовь к чужим животным и вовсе не рекомендуется», — отметил Уражевский.

Он объяснил, что у кошек, которым давно не проводилась противопаразитарная обработка, на шерсти после вылизывания могут оставаться яйца гельминтов. При тесном контакте с таким животным человек рискует заразиться паразитами. Если питомец бывает на улице, он может принести на шерсти простейших или личинки насекомых, которые при поцелуе попадают в организм человека и вызывают воспаления.

«Домашние питомцы могут быть источником заражения токсоплазмозом. Если это ваше животное и вы уверены в его чистоте, поцелуй в лоб допустим — но всё же лучше проявлять осторожность», — подчеркнул эксперт.

Владимир Уражевский добавил, что наиболее безопасными и привычными для животных формами проявления любви являются поглаживание и похвала. Такой способ общения не только не вредит здоровью человека, но и снижает риск травм в случае неожиданной реакции питомца.