Названо число рязанцев, заключивших контракт с Минобороны РФ в 2025 году

Стало известно, сколько жителей Рязани и области заключили контракт с Минобороны РФ в 2025 году. Их количество назвал начальник областного пункта отбора на службу по контракту Дмитрия Зайцева.

Отмечается, что с начала года более 700 жителей региона заключили контракты на военную службу. Востребованными являются специальности командир отделения, снайпер, стрелок, оператор беспилотников.

Чтобы заключить контракт с Минобороны, нужно обратиться в военкомат по месту жительства или по адресу: улица Каширина, дом №1.