Воскресенье, 11 февраля, 2024

Названа важнейшая деталь в интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

По мнению эксперта, Путин выдал множество небольших цитат, которые с удовольствием подхватят различные СМИ.

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Названа важнейшая деталь в интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

Автор: 7info

Опубликовано

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону сделано специально для западной публики. Об этом заявил в эфире телеканала TV5 Monde профессор Университета западного Парижа Жан-Робер Равио, сообщает РЕН ТВ.

По мнению эксперта, Путин выдал множество небольших цитат, которые с удовольствием подхватят различные СМИ. Западная публика позитивно оценит интервью российского лидера.

Равио отмечает правильно выбранный момент для обращения президента РФ к американскому обществу с целью объяснить позицию страны в конфликте с Украиной.

Французский политик Флориан Филиппо ранее указывал, что интервью Путина стало причиной паники у сторонников НАТО.

Большое интервью Путина было опубликовано на сайте Такера Карлсона ночью 9 февраля.

Полный текст интервью доступен на сайте Кремля.

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