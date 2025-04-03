Названа стоимость свадьбы в Москве, за которую «не будет стыдно»

Цены на проведение «обычной» свадьбы в Москве начинаются от двух миллионов рублей, поэтому налоговый вычет в размере 300 тысяч рублей вряд ли существенно повлияет на количество свадеб, рассказала НСН организатор свадеб Евгения Лейбман.

Ранее депутаты ЛДПР предложили ввести в России налоговый вычет на свадебные расходы. Согласно инициативе, супруги смогут вернуть до 300 тысяч рублей, что позволит частично покрыть затраты на услуги свадебных агентств, фотографа, видеооператора, кейтеринга, музыкального сопровождения и аренды банкетного зала. Лейбман отметила, что за последний год стоимость услуг подрядчиков для проведения свадеб выросла на 30–50%.

«Если говорить о Москве, 300 тысяч рублей — это незначительная сумма, которая вряд ли приведет к увеличению числа свадеб. Возможно, если бы молодоженам просто дарили эти деньги, люди стали бы чаще устраивать торжества. Сейчас свадьба с хорошими ведущими и фотографом на 30 человек стоит от двух миллионов рублей. Это тот уровень, который позволяет молодоженам не стесняться выкладывать фотографии в соцсети. За последний год цены на услуги подрядчиков выросли на 30–50%. Например, ведущий, который еще год назад брал 150 тысяч рублей за шестичасовую работу, сейчас просит 300 тысяч. Топовые ведущие запрашивают 500 тысяч рублей и больше за вечер. Это в Москве. В регионах стоимость услуг ниже, но цены на декор — цветы, текстиль и другие элементы — примерно одинаковые. Кстати, цветы подорожали на 30–40%, что привело к удорожанию всего оформления», — пояснила Лейбман.

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По ее словам, в Москве и Подмосковье на лето 2025 года было очень много желающих сыграть свадьбу, из-за чего свободных площадок практически не осталось.

«В этом году количество свадеб резко выросло, и это связано с тем, что прошлый год был високосным. В России много суеверных пар, которые считают, что жениться в високосный год — плохая примета, поэтому многие отложили торжество на 2025 год. Сейчас в столичном регионе практически невозможно найти свободную площадку для летней свадьбы», — заключила Лейбман.