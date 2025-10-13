Понедельник, 13 октября, 2025
5.3 C
Рязань
Интересное

Названа самая страшная дата 2026 года, математик Фёрстер предсказал апокалипсис в этот день

Валерия Мединская
Фото с сайта pxhere.com

Ещё 65 лет назад учёный из Австрии Хайнц фон Фёрстер обнародовал свой прогноз: согласно его расчётам, гибель человечества возможна уже в ноябре 2026 года. На чём же были основаны столь смелые умозаключения исследователя и можно ли им доверять, разбирались журналисты «Пятого канала».

Фёрстер, кроме математический исследований, оставил после себя труды по физике. Учёный стоял у истоков кибернетики. В 1960-м в авторитетном издании Science вышла его статья «Судный день: пятница, 13 ноября 2026 года». Если говорить кратко, австриец вывел расчёты, согласно которым на указанную дату придётся математическая бесконечность численности населения. Под этим понятием подразумевается величина, при которой ресурсов планеты просто не хватит, чтобы прокормить человечество. Саму дату учёный рассчитал согласно авторской формуле.

Названа самая страшная дата 2026 года, математик Фёрстер предсказал апокалипсис в этот день В научной стать, опубликованной более 60 лет назад, фигурирует дата, в которую может произойти апокалипсис.
Freepik AI

Однако созданная модель демонстрировала точность лишь до периода 1970–1980-х годов, после чего её прогнозы начали заметно расходиться с реальностью. Сам фон Фёрстер предсказывал подобные несовпадения. Учёный пояснял их изменением самой динамики: с 1980-х годов темпы прироста земного населения пошли на спад. Именно здесь возникает фундаментальное противоречие. Согласно расчётным данным, к 2020 году численность людей на планете должна была превысить 30 миллиардов. В действительности же она едва достигла восьми.

Примечательно, что Хайнц фон Фёрстер не являлся противником технологий. Главную угрозу он видел в демографическом взрыве: независимо от уровня развития цивилизации, человечество будет расширяться, а улучшение качества жизни лишь ускорит этот рост. Результатом, по его мнению, станет острая нехватка продовольствия и водных ресурсов, которая, согласно вычислениям, и наступит в 2026 году.

Названа самая страшная дата 2026 года, математик Фёрстер предсказал апокалипсис в этот день В научной стать, опубликованной более 60 лет назад, фигурирует дата, в которую может произойти апокалипсис.
Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky

В чём же заключалась ошибка учёного? С математической точки зрения — ни в чём, однако его модель не учла исторического контекста: на демографические процессы влияет не только доступность ресурсов, но и множество иных факторов. С публикацией австрийского исследователя ознакомился и высказал своё мнение доцент экономического факультета МГУ Денис Андреюк.

Хотя он не разделяет выводы фон Фёрстера полностью, но признаёт их ценность. Попытки других учёных продолжить расчёты по «апокалиптической» формуле неизменно наталкивались на социальный прогресс. Австриец чрезмерно упростил модель репродуктивного поведения. В реальности же в развитых странах с ростом благосостояния рождаемость падает.

Ещё один нюанс касается конкретной даты. Всё-таки это условный рубеж, который, согласно теории вероятностей, смещается ближе к 2027 году и лишён абсолютной точности. Именно 2027 год привлек особое внимание Андреюка. Экономист считает этот период временем повышенной турбулентности, которое с большей вероятностью может стать эпохой исторического перелома.

— Во-первых, тут сразу нужно оговориться, что имеется в виду абстрактный апокалипсис, вычисленный по уравнению Ферстера. Он не живописал Судный день, а рассчитал, что 13 ноября 2026 года людей станет бесконечно много в математическом смысле. А в логике здравого смысла, если они будут продолжать плодиться в том же темпе, как тысячу лет до этого, то просто съедят всю еду на Земле, — пояснил Андреюк.

Самые читаемые материалы

Общество

Рязанка Виктория Захарова успешно выступила на шоу «Голос. Дети»

К Виктории повернулись все наставники команд — Аида Гарифуллина, Дима Билан и дуэт в составе Владимира Преснякова и Натальи Подольской.
Новости Касимова

В Касимове вырастили рекордный по весу картофель в Рязанской области

Глава администрации округа Иван Бахилов сообщил, что картофель весом 1690 граммов стал самым крупным за всю историю региона.
Происшествия

Очевидцы сообщили о ДТП в Рязанской области, в котором погиб ребёнок и двое взрослых

По словам источника, авария случилась на автодороге Ряжск — Касимов в нескольких километрах от Сапожка.
Интересное

Предсказание на 2026 год от Ванги: конец СВО, мировой кризис, смертоносные угрозы

Согласно пророчествам легендарной ясновидящей, 2026 год может принести нам немало горестей.
Общество

Алина Арчакова и Виктория Захарова из Рязани прошли в следующий этап шоу «Голос. Дети»

Воспитанница детского музыкального театра «Созвездие добра» исполнила песню МакSим «Знаешь ли ты».

Последние новости

Бывший рязанский губернатор Любимов обжаловал арест

Экс-глава региона сейчас находится в СИЗО «Лефортово».

Бесы на Крещатике и тонущий Киев: Михалков вспомнил пророчества старцев о печальной судьбе Украины

То, что происходит сейчас в Незалежной, ещё двадцать лет назад описали православные монахи.

ИИ «оживит» сотню фотографий Сергея Есенина, показав его жизненный путь

В Челябинске 18 октября состоится открытие уникальной выставки «История русской души», организованной Московским государственным музеем Сергея Есенина, Рязанским историко-архитектурным музеем-заповедником и Государственным историческим музеем Южного Урала.

Автомобиль врезался в столб на проезде Яблочкова в Рязани

На месте работают сотрудники ГАИ. О пострадавших не сообщается.

Открыт сбор средств для пострадавших из-за утечки газа в Старожиловском районе

Причиной возгорания, по данным следствия, стала утечка бытового газа из централизованной системы газоснабжения.

Директор рязанского лесопарка получил травму головы топором во время боя в доспехах

Инцидент произошёл на первенстве и чемпионате Рязанской области по рукопашному бою, который состоялся 11 октября.

Священник объяснил, можно ли брать еду с поминок

Священник отметил, что в «околоцерковном народе» бытует болезненное мнение, будто «смертность, как вирус передаётся через предметы», связанные с похоронами.

Опубликованы фото с места смертельного ДТП в Сапожковском районе 

По информации источника РИА 7info, столкнулись «Фольксваген Поло», в котором ехала семья с ребёнком, а также ВАЗ-2114, в котором находились двое местных жителей.

Диабет пятого типа признан официально

По данным медиков, им могут страдать от 20 до 25 миллионов человек из стран с низким уровнем дохода.

Пропавшие в тайге Усольцевы не послушали инструктора и пошли в лес сами — версия спасателя

По мнению эксперта, именно самовольное решение семьи стало первой и главной проблемой. Инструкторы, как правило, хорошо подготовлены и отлично знают особенности местности и погоды.

Урожайность зерновых культур в Касимовском округе увеличилась на 27%

За последние три года более 2,5 тысяч гектаров неиспользуемых земель были вовлечены в сельскохозяйственный процесс.

Новый макет Свято-Троицкого собора, уничтоженного в 1936 году, установили в Скопине

Территория была благоустроена в рамках проекта «Гончарная сказка Скопина», занявшего первое место на IX Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды.

Прокуратура сообщила подробности ДТП, в котором погиб ребёнок и двое взрослых

На 60-м километре автодороги Ряжск – Касимов – Нижний Новгород, проходящей через Сапожковский район, произошло столкновение двух легковых автомобилей.

Европейский антициклон и дожди: погода в Рязанской области на следующей неделе

К концу предстоящей недели ожидается вытеснение циклонических вихрей обширным европейским антициклоном

Специалисты погрузили 671 сваю в рамках строительства моста через Оку

Параллельно с текущими работами по погружению свай на обоих берегах ведутся дополнительные мероприятия.