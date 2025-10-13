Ещё 65 лет назад учёный из Австрии Хайнц фон Фёрстер обнародовал свой прогноз: согласно его расчётам, гибель человечества возможна уже в ноябре 2026 года. На чём же были основаны столь смелые умозаключения исследователя и можно ли им доверять, разбирались журналисты «Пятого канала».

Фёрстер, кроме математический исследований, оставил после себя труды по физике. Учёный стоял у истоков кибернетики. В 1960-м в авторитетном издании Science вышла его статья «Судный день: пятница, 13 ноября 2026 года». Если говорить кратко, австриец вывел расчёты, согласно которым на указанную дату придётся математическая бесконечность численности населения. Под этим понятием подразумевается величина, при которой ресурсов планеты просто не хватит, чтобы прокормить человечество. Саму дату учёный рассчитал согласно авторской формуле.

Freepik AI

Однако созданная модель демонстрировала точность лишь до периода 1970–1980-х годов, после чего её прогнозы начали заметно расходиться с реальностью. Сам фон Фёрстер предсказывал подобные несовпадения. Учёный пояснял их изменением самой динамики: с 1980-х годов темпы прироста земного населения пошли на спад. Именно здесь возникает фундаментальное противоречие. Согласно расчётным данным, к 2020 году численность людей на планете должна была превысить 30 миллиардов. В действительности же она едва достигла восьми.

Примечательно, что Хайнц фон Фёрстер не являлся противником технологий. Главную угрозу он видел в демографическом взрыве: независимо от уровня развития цивилизации, человечество будет расширяться, а улучшение качества жизни лишь ускорит этот рост. Результатом, по его мнению, станет острая нехватка продовольствия и водных ресурсов, которая, согласно вычислениям, и наступит в 2026 году.

Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky

В чём же заключалась ошибка учёного? С математической точки зрения — ни в чём, однако его модель не учла исторического контекста: на демографические процессы влияет не только доступность ресурсов, но и множество иных факторов. С публикацией австрийского исследователя ознакомился и высказал своё мнение доцент экономического факультета МГУ Денис Андреюк.

Хотя он не разделяет выводы фон Фёрстера полностью, но признаёт их ценность. Попытки других учёных продолжить расчёты по «апокалиптической» формуле неизменно наталкивались на социальный прогресс. Австриец чрезмерно упростил модель репродуктивного поведения. В реальности же в развитых странах с ростом благосостояния рождаемость падает.

Ещё один нюанс касается конкретной даты. Всё-таки это условный рубеж, который, согласно теории вероятностей, смещается ближе к 2027 году и лишён абсолютной точности. Именно 2027 год привлек особое внимание Андреюка. Экономист считает этот период временем повышенной турбулентности, которое с большей вероятностью может стать эпохой исторического перелома.