Названа роковая ошибка, стоившая жизни Паше Технику

4 апреля в Таиланде скончался 40-летний российский рэпер Паша Техник. По предварительной информации, причиной смерти могла стать передозировка наркотиками. Позже стало известно, что артист проходил кодирование от наркотических веществ, включая опиаты, однако это не помогло предотвратить трагедию.

Как рассказал изданию Life.ru врач-психиатр-нарколог Игорь Лазарев, кодировка требует соблюдения строгих условий. По его словам, перед процедурой необходимо выдержать период полной трезвости — не менее 10 дней, а желательно и дольше. В противном случае возможна тяжёлая реакция организма.

«В Таиланде особенно распространены кодеиносодержащие препараты, в том числе кратом — чай с воздействием на опиоидные рецепторы. В него часто добавляют и сам кодеин. Если человек употреблял такие вещества, а затем прошёл кодирование препаратом налтрексон, возможна опасная реакция из-за наложения эффектов», — пояснил специалист.

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Налтрексон, используемый для кодировки, блокирует опиоидные рецепторы. Если в момент процедуры в организме уже присутствуют опиаты, это может привести к тяжёлым последствиям. По словам врача, важным аспектом является состояние пациента перед началом процедуры — его трезвость и мотивация.

«Кодирование не убирает тягу к веществам. Если у человека полизависимость — он переключается с одного наркотика на другой, добавляет алкоголь, — то такая терапия может быть бессмысленной, а порой даже опасной. Вероятнее всего, у артиста сохранялась зависимость, и решение о кодировке было преждевременным», — отметил Лазарев.

Собеседник издания считает, что кодирование в данном случае не стоило проводить: «Скорее всего, Паша Техник употреблял кодеин, а затем прошёл блокаду — и произошла реакция отмены, вызванная отсутствием чистоты перед процедурой».

Прощание с Павлом Ивлевым, более известным как Паша Техник, состоится 11 апреля в храме Петра и Павла в Лефортово. Официальные причины смерти будут установлены после завершения всех медицинских и следственных процедур.