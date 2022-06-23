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Четверг, 23 июня, 2022

Названа причина смерти Юрия Шатунова

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7info

Названа причина смерти Юрия Шатунова

Фото: @vk.com/shatunovyuriy

Певец Юрий Шатунов умер от инфаркта миокарда, сообщает Mash.

По внешним признакам 48-летний певец не был ни в алкогольном, ни в наркотическом опьянении.

Шатунов вызвал скорую около 23 часов 22 июня. Музыкант жаловался на проблемы с сердцем. Врачи диагностировали острый трансмуральный инфаркт миокарда.

Телеграм-канал 112 сообщает, что Шатунов отдыхал со своим менеджером в Подмосковье. Ему стало плохо, медики приехали, но довезти до больницы солиста «Ласкового мая» не успели. Юрий скончался в каете скорой помощи.

22 июня стало известно о смерти певца Пьера Нарцисса.

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