Названа причина смерти Юрия Шатунова

Певец Юрий Шатунов умер от инфаркта миокарда, сообщает Mash.

По внешним признакам 48-летний певец не был ни в алкогольном, ни в наркотическом опьянении.

Шатунов вызвал скорую около 23 часов 22 июня. Музыкант жаловался на проблемы с сердцем. Врачи диагностировали острый трансмуральный инфаркт миокарда.

Телеграм-канал 112 сообщает, что Шатунов отдыхал со своим менеджером в Подмосковье. Ему стало плохо, медики приехали, но довезти до больницы солиста «Ласкового мая» не успели. Юрий скончался в каете скорой помощи.

22 июня стало известно о смерти певца Пьера Нарцисса.