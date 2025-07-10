Названа причина смерти артистки ансамбля МВД Мордасовой

Смерть певицы ансамбля МВД «Горница» Марии Мордасовой носила криминальный характер, пишет «МК».
О гибели артистки стало известно в мае. Ее госпитализировали из квартиры подруги в московском районе Зябликово. Вскоре она умерла в больнице.
При этом пока не удалось установить, где именно произошло нападение и каким именно предметом избили Мордасову.
Как рассказали знакомые, она была в депрессии из-за ограничений в общении с детьми. Она могла делать это лишь в присутствии сотрудников органов опеки из-за пагубной привычки.
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