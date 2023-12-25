Названа причина, по которой Варакин убивал проституток

Серийный убийца Алексей Варакин убивал проституток из-за того, что у него не получалось заняться с ними сексом, сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным источника, в отличии от ангарского маньяка у Варакина не было «высшей цели», он лишал девушек жизни, так как злился и психовал. Ангарский маньяк собирался очистить общество от павших женщин.

Первой жертвой Варакина стала 40-летняя уроженка Орловской области по имени Ольга. Убийство совершено 22 декабря в гостинице «Вечный зов» на Народном проспекте в Измайлово. По словам Алексея, девушка отказалась заняться сексом после употребления наркотика. Проститутке мужчина отрезал голову.

Затем Варакин хотел воспользоваться услугами 25-летней эскортницы Влады в Мукомольном проезде. Убийца собирался снять стресс от совершённого преступления, но в постели у него ничего не получилось. Влада начала смеяться, чем спровоцировала маньяка.

Мужчина набросился на девушку с ножом, она сумела выхватить оружие и ранить его в скулу. В этот момент Влада позвонила подруге, на место выехала полиция, но уже не успела.

В 2010 году Варакин убил двух проституток, после чего провёл 13 лет в психиатрической клинике.