Названа причина обысков в уральской редакции URA.RU

Утром в четверг, 5 июня, в телеграм-каналах появилась информация о проведении обысков в уральской редакции URA.RU в Екатеринбурге. Сообщалось, что силовики изымают технику и документы.

По данным Baza, правоохранители пришли в редакцию из-за работы журналистов издания с источниками и передачи им ежедневных сводок МВД. На данный момент эта информация официально не подтверждена.

Источник сообщает, что показания на работников СМИ дал бывший сотрудник полиции, задержанный в марте этого года.

Baza также пишет о задержании перед обыском двух работников СМИ, включая редактора Дениса Аллаярова.