Названа причина майского холода в Рязанской области

Рязанский ученый, руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина Сергей Тобратов назвал причину майского холода в Рязанской области.

В начале мая Рязанская область попала под мощное арктическое воздействие, и температуры в последние дни держатся на 3–7 градусов ниже климатической нормы.

«После аномально теплого января отклонения среднесуточных температур от «нормы» все больше уходили в область отрицательных значений и вот, наконец, надолго «залипли» в ней. Похолодание установилось еще в конце апреля и задержится еще на несколько дней, а потом напомнит о себе в третьей декаде мая. То есть дело-то серьезное. А если это так, то значит, что это не случайно, и в основе похолодания есть закономерный процесс», — говорит ученый.

Глубинной причиной текущего похолодания являются колебания лунной приливной силы, т. е. гравитация. Влияние Луны на Землю очень многообразно, но для сезонных изменений температуры имеет значение в первую очередь 206-дневный цикл колебаний расстояния нашего спутника до земной поверхности (с амплитудой +/– 7000 км, или около 2% от среднего расстояния). Чем ближе Луна, тем сильнее ее приливное влияние и тем холоднее погода, и наоборот — чем дальше Луна, тем выше вероятность положительных температурных рекордов.

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Если циклические закономерности по-прежнему будут работать, то август может стать антиподом холодного мая и «братом-близнецом» аномально теплого января (речь идет не о температурах по градуснику, а о сезонных аномалиях).