Названа причина майского холода в Рязанской области

Рязанский ученый, руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина Сергей Тобратов назвал причину майского холода в Рязанской области.
В начале мая Рязанская область попала под мощное арктическое воздействие, и температуры в последние дни держатся на 3–7 градусов ниже климатической нормы.
Глубинной причиной текущего похолодания являются колебания лунной приливной силы, т. е. гравитация. Влияние Луны на Землю очень многообразно, но для сезонных изменений температуры имеет значение в первую очередь 206-дневный цикл колебаний расстояния нашего спутника до земной поверхности (с амплитудой +/– 7000 км, или около 2% от среднего расстояния). Чем ближе Луна, тем сильнее ее приливное влияние и тем холоднее погода, и наоборот — чем дальше Луна, тем выше вероятность положительных температурных рекордов.
Если циклические закономерности по-прежнему будут работать, то август может стать антиподом холодного мая и «братом-близнецом» аномально теплого января (речь идет не о температурах по градуснику, а о сезонных аномалиях).
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