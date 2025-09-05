Названа причина крушения легкомоторного самолёта в Подмосковье, где погиб пилот

В Подмосковье сегодня днём упал частный легкомоторный самолёт марки «Авиатика». По предварительным данным, причиной крушения стала ошибка пилотирования, сообщает ТАСС.

В результате происшествия пилот, находившийся на борту, погиб.

По информации экстренных служб, инцидент произошёл в Луховицах.

Следственный комитет РФ уже начал доследственную проверку по факту произошедшего, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

По данным администрации муниципального округа Луховицы, инцидент случился в 13 часов в деревне Ильясово. Погибшему пилоту было 66 лет.