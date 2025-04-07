Названа одна из самых опасных практик во время секса

Учёные из Университета Монаша выявили тревожную тенденцию среди молодых австралийцев: более 50% из них практиковали удушение (или сдавливание шеи) во время секса. Несмотря на то, что этот акт часто воспринимается как часть сексуальных экспериментов или БДСМ-практик, исследователи подчёркивают: даже при обоюдном согласии партнёров он может быть смертельно опасен. Об этом сообщает «Газета.ру».

В исследовании приняли участие более 4700 австралийцев в возрасте от 18 до 35 лет. Результаты показали, что 57% опрошенных хотя бы раз подвергались удушению во время секса, а 51% сами его применяли. Многие считали, что при «контролируемом давлении» и «доверительном общении» такая практика может быть безопасной.

Однако специалисты отмечают: это опасное заблуждение. Даже лёгкое сдавливание шеи может привести к потере сознания, рвоте, повреждению мозга и даже смерти. Учёные подчёркивают, что для перекрытия кровотока в мозг требуется гораздо меньшее давление, чем многие думают — меньше, чем нужно, чтобы открыть банку газировки. Кроме того, удушение может не оставлять внешних следов, но при этом вызывать серьёзные внутренние травмы.

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Особую тревогу вызывает то, что большинство молодых людей узнают об этой практике из порнографии или социальных сетей, где возможные риски обычно игнорируются. Некоторые участники исследования признались, что сталкивались с удушением без своего согласия или испытывали давление со стороны партнёров — как с требованием применить его, так и с просьбой согласиться на него.

Авторы исследования подчёркивают: согласие, хотя и крайне важно в сексуальных отношениях, не делает удушение безопасным. В момент, когда человек уже начинает задыхаться, он может физически не успеть или не суметь отозвать своё согласие.

Учёные призывают к активному просвещению в этой сфере — как среди молодёжи, так и в системе общественного здравоохранения. Необходимо открыто говорить о реальных рисках сексуального удушения, развенчивать мифы о его «безопасности» и формировать культуру уважительного, информированного согласия.