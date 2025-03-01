Названа новая дата конца света

Британский уфолог Барри Чейз заявил, что сумел расшифровать таинственное «послание в Чилболтоне» — агроглиф, появившийся на поле в Великобритании в 2002 году. Рисунок изображал фигуру пришельца и закодированное сообщение. По версии исследователя, узор оставила цивилизация «серых» с планеты Дзета Сетки в ответ на радиосигнал, который NASA отправила в космос. Об этом пишет theday.ru.

Чейз и его коллеги работали над расшифровкой послания более десяти лет. По мнению уфолога, инопланетяне пытались предупредить человечество о возможной угрозе. В сообщении говорится, что в 2033 году к Земле прибудет флот агрессивной инопланетной расы — апексианцев, что может привести к гибели человеческой цивилизации.

Предупреждение от «серых»

По версии Чейза, «серые» уже давно живут среди людей и заранее предупредили о возможном вторжении, поскольку сами не обладают технологиями, чтобы остановить захватчиков. Уфолог называет точную дату — 23 июля 2033 года, после которой, по его словам, человечество потеряет свою свободу.

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Он также утверждает, что с 2020 по 2030 годы нашу планету посетят более тысячи космических кораблей, которые заберут с Земли всех «серых» перед вторжением.

Взгляд со стороны

Сомнения в предсказании высказала исследовательница Генриетта Страммер. По её версии, апексианцы уже пытались уничтожить Землю, но были отбиты цивилизацией нордиков — инопланетных существ, которые позволили человечеству продолжить развитие. Однако теперь возникает вопрос: захотят ли они снова вмешиваться в судьбу землян?

Несмотря на скептическое отношение к подобным теориям, предостережение Чейза поднимает важный вопрос — насколько безопасно рассылать по Вселенной сообщения о нашей планете? Если инопланетная цивилизация способна путешествовать между звёздами, люди вряд ли смогут ей противостоять.

В любом случае, как отмечает уфолог, человечеству стоит серьёзнее относиться к возможным угрозам извне.