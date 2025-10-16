Названа надбавка к зарплате, о которой почти никто не знает

Сотруднику, который временно выполняет обязанности отсутствующего коллеги, может полагаться дополнительная выплата. Нюансы оформления и оплаты замещения агентству «Прайм» раскрыла адвокат Анастасия Яковлева.

По словам эксперта, размер оплаты труда в период замещения напрямую зависит от того, как была оформлена эта обязанность и как она выполняется. Согласно трудовому кодексу, есть несколько вариантов разрешения этой ситуации.

Так, сотрудник может временно замещать отсутствующего коллегу без оформления отдельного согласия и без дополнительной оплаты. Для этого необходимо одновременное соблюдение двух условий: замещаемый сотрудник должен выполнять схожие должностные обязанности, а возможность такого рода замещений должна быть прямо прописана в должностной инструкции работника.

Иная ситуация возникает, когда сотруднику поручают дополнительную работу по другой или такой же профессии, если это не предусмотрено его инструкцией:

— Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, её содержание и объём устанавливаются работодателем с письменного согласия работника. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон, — объясняет адвокат.

Ещё одним вариантом кадрового решения может стать заключение с сотрудником срочного трудового договора о совместительстве. В этом случае он будет выполнять другую регулярно оплачиваемую работу в своё свободное от основной занятости время. Такой контракт действует до момента выхода на работу временно отсутствующего коллеги. Анастасия Яковлева обращает внимание на строгие временные рамки, установленные законом для такой формы труда. Продолжительность работы по совместительству ограничена четырьмя часами в день. Исключение составляют дни, когда сотрудник полностью свободен от своих основных обязанностей — в этом случае ему разрешено работать полную смену.

Общее правило гласит: в течение одного календарного месяца продолжительность труда по совместительству не может превышать половины от месячной нормы рабочего времени. Оплата устанавливается пропорционально отработанным часам, объёму выполненной работы или на иных условиях, зафиксированных в трудовом договоре.