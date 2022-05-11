Названа худшая в плане оплаты профессия для женщин

Специалисты выяснили, в какой сфере наибольший разрыв в уровне зарплат между мужчинами и женщинами. Самой «несправедливой» сферой занятости для женщин оказалось здравоохранение, пишет Daily Mail со ссылкой на австралийских исследователей.

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В медицине подавляющее число работников – именно женщины. При этом мужчины-медики получают зарплаты значительно выше, в среднем на 25%. Схожая ситуация в сфере строительства. Там зарплаты женщин на 22% ниже зарплат мужчин.

Что касается сфер, где зарплаты у мужчин и женщин равные, стоит выделить гостиничный бизнес. Небольшие расхождения имеются на госслужбе и в производстве.