Назван знак зодиака, который станет главным любимчиком парада планет

До 7 июня с небес нашими чувствами и судьбами управляет необычное явление – парад планет. На кого-то это событие оказывает небольшое влияние, чьи-то судьбы, наоборот, меняет кардинально и бесповоротно.

Любимчиком парад планет мы можем назвать в этом году один знак зодиака. В судьбах рождённых под его покровительством людей парад планет наведёт невероятную перестановку.

Всё дело в том, что управляет парадом знак Близнецов. Следовательно Близнецы — главные фавориты этих дней.

— Для Близнецов это вообще особое событие — Вселенная словно бы хочет, чтобы представители этого знака наконец дерзко решились поменять свою жизнь. В этом знаке во время большого находятся 4 планеты, словно сужая угол зрения каждого Близнеца до одного лишь вопроса — А чего хочешь именно ты? — рассказывает астролог Юлия Лифанова изданию wday.

Изменений в судьбе стоит ждать и представителям других знаков. Например, для Дев актуальны будут вопросы карьеры, откроется понимание целей своей реализации. Для Рыб ситуация будет связана с жёстким акцентом на теме семьи, придётся полностью развернуться на отношения в браке и с родителями.

Весы и Водолеи испытают потребность жить по своим правилам. Другие же знаки обретут ощущение, что в их жизни наступает наконец-то порядок. Впрочем, будут люди, которые в Большой парад планет испытают ощущение какой-то кары небесной, что в целом актуально для этих дней. Особенно для тех, кто упорно пытался идти против законов вселенной.

Что нельзя делать в парад планет?

Нельзя брать или давать деньги в долг. Считается, что это может привести к финансовым трудностям.

Нельзя тратить деньги на ненужные вещи. Покупки могут обернуться разочарованием. Нельзя играть в азартные игры. Удача в этот период не на вашей стороне.

Нельзя ругаться и ссориться. Конфликты могут привести к затяжным обидам и разрыву отношений. Нельзя выяснять отношения. Разговоры могут закончиться ссорой, даже если изначально вы не планировали этого. Нельзя сплетничать и интриговать. Злословие может обернуться против.

Вместо того, чтобы бояться парада планет, лучше использовать его как возможность:

Задуматься о своей жизни.

Поставить новые цели.

Запланировать важные дела.

Провести время с близкими людьми.

Помните, что парад планет — это уникальное астрономическое событие, которое стоит прочувствовать своим сердцем. Не омрачайте его негативными мыслями и суевериями.