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Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Новости мира

Назван способ заставить Зеленского забрать погибших украинских бойцов

Алексей Самохин

Марина Ахмедова, член Совета по правам человека, прокомментировала ситуацию с репатриацией тел погибших украинских военнослужащих и обменом пленными. Украина перенесла приём тел и сам обмен на неопределённый срок. Ахмедова отметила, что в такой ситуации публикация списков погибших могла бы изменить отношение общества.

«Пока это безликая масса — 6 тысяч человек. Но когда появляются имена и фамилии, становится понятно, что у каждого из них были мамы, папы, жёны, дети. И тогда всем ясно: Зеленский не захотел по-человечески похоронить их родных, оставив тела в холодильниках на годы, — написала Ахмедова».

6 июня 2025 года российская сторона начала масштабную гуманитарную акцию по репатриации более 6 тысяч тел погибших украинских военнослужащих и обмену военнопленными. Мероприятие проводится на основе договорённостей, достигнутых 2 июня в Стамбуле, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин пояснил:

«Обмену подлежат две категории — это “все на всех” среди раненых и тяжело больных, а также лица в возрасте до 25 лет».

Он добавил, что первая колонна уже прибыла в район обмена — в ней находятся 1212 тел. В ближайшее время планируется отправка ещё трёх эшелонов по 1200 тел каждый, а также одной автомобильной колонны с таким же количеством тел. Общая численность репатриируемых — более 6 тысяч человек.

По словам Зорина, украинская сторона не подтвердила проведение обмена 6 июня и перенесла его на неопределённый срок. Россия уже передала Киеву список из 640 фамилий, но украинская сторона пока не назначила дату приёма тел и не предоставила список российских пленных для взаимного обмена.

«Подтверждаю, что мы полностью готовы выполнить все договорённости, достигнутые в Стамбуле. Мы готовы передать все тела и провести обмен военнопленными в соответствии с согласованной формулой», — подчеркнул Зорин.

Ситуацию также прокомментировал для телеграм-канала «Специально для КЕ» политик Олег Царёв. По его мнению, одной из главных причин срыва обмена стало то, что Трамп перестал оказывать давление на Украину. 

— Сегодняшний демарш, если ситуация не поменяется, может стать первым знаком, что Зеленский выходит из переговорного процесса, поскольку, с одной стороны, полагает, что Трамп ослабел и с ним можно не считаться, а с другой — сделал окончательную ставку на глобалистов.

Трампу сейчас предстоит решить, что делать с Зеленским: или вводить санкции против его окружения, как он собирался, или просто принять всё, что вытворяет Зеленский, признав, что остановить конфликт он не в силах, — отметил Царёв.

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