3.4 C
Рязань
Вторник, 19 октября, 2021
spot_img
spot_img
На главнуюНовости мира

Назван неожиданный симптом рака пищевода, который часто игнорируют

powder

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Британские врачи рассказали о признаке онкологического заболевания пищевода, который пациенты нередко игнорируют, пишет газета Express.

По их словам, речь идет о частной икоте, которая может сигнализировать о возникновении болезни.

«Могут появиться признаки рака, если ваш желудок перестанет работать должным образом, и вы заметите, что он раздулся без видимой причины», – уточил врач Хуссейн Абдех.

Медики призвали обратиться за помощью в случае, если приступы икоты длятся свыше 48 часов.

В целом же, как говорится в исследовании, причиной икоты чаще всего становится чрезмерно быстрый прием пищи, слишком большое количество еды или употребление алкоголя.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,744ЧитателиЧитать
1,519ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]