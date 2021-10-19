Назван неожиданный симптом рака пищевода, который часто игнорируют

Британские врачи рассказали о признаке онкологического заболевания пищевода, который пациенты нередко игнорируют, пишет газета Express.

По их словам, речь идет о частной икоте, которая может сигнализировать о возникновении болезни.

«Могут появиться признаки рака, если ваш желудок перестанет работать должным образом, и вы заметите, что он раздулся без видимой причины», – уточил врач Хуссейн Абдех.

Медики призвали обратиться за помощью в случае, если приступы икоты длятся свыше 48 часов.

В целом же, как говорится в исследовании, причиной икоты чаще всего становится чрезмерно быстрый прием пищи, слишком большое количество еды или употребление алкоголя.