Назван наиболее вероятный кандидат на место главкома ВСУ Залужного

Политолог Дмитрий Журавлев считает, что место главкома ВСУ Залужного может занять украинский генерал, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Об этом эксперт рассказал «Ленте.ру».

О возможной смене Валерия Залужного в рамках потенциальной трансформации военной стратегии Киева в 2024 году ранее сообщила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая. В числе кандидатов на пост назывались глава ГУР Кирилл Буданов, заместитель Залужного Евгений Мойсюк и собственно Сырский.

Журавлёв уверен, что Владимир Зеленский хочет снять Залужного. По его мнению, для президента Украины лучший кандидат на эту должность — Буданов.

— Однако важно назначить на эту должность такого человека, который, с одной стороны, нужен президенту, с другой — не противен армии. Буданов — человек невоенный. Если его назначит действующий президент, то пропасть между ним и армией увеличится, — отметил Журавлев.

Эксперт считает, что с правовой точки зрения смещение Залужного задача несложная. Но главком ВСУ может не исполнить приказ, так как имеет президентские амбиции.

Сейчас ситуация на Украине такая, что ответственность брать на себя никто не хочет. У генералов есть желание на президента свалить поражение, а у президента — на генералов, уверен политолог.

Ранее о возможном увольнении Залужного неоднократно сообщали различные источники, но пока информация не подтверждается.