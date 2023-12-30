Назван лучший месяц для поиска второй половинки в 2024 году

Наступающий 2024 год подарит одиноким людям шанс на счастье. Удачный месяц для поиска второй половинки назвала астролог Анна Подпальная в интервью Тульской службе новостей.
Подпальная уверена: в 2024 году вопросы отношений и любви будут подниматься всё чаще. У тех, кто в браке или в отношениях давно, могут возникнуть сложности, обостриться непонимания.
Ранее астролог Матвей Белозёров заявил: как никто другой почувствуют наступление 2024 года рождённые под знаком Тельца. Начало года окажется очень эмоциональным. Из-за бьющих через край эмоций не исключён застой в делах. Решения по проблемным вопросам будут поступать долго, а сами Тельцы будут тщательно подходить к делам.
В целом же у Тельцов в 2024 году эмоции будут брать верх над разумом. Из-за резких слов, участившихся ссор кто-то почувствует себя одиноким.