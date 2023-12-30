Суббота, 30 декабря, 2023
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Назван лучший месяц для поиска второй половинки в 2024 году

7info7
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Наступающий 2024 год подарит одиноким людям шанс на счастье. Удачный месяц для поиска второй половинки назвала астролог Анна Подпальная в интервью Тульской службе новостей.

Подпальная уверена: в 2024 году вопросы отношений и любви будут подниматься всё чаще. У тех, кто в браке или в отношениях давно, могут возникнуть сложности, обостриться непонимания.

— Конец мая – благоприятный период, чтобы одинокие встретили свою вторую половинку: получить долгосрочные отношения и построить их, — убеждена астролог.

Ранее астролог Матвей Белозёров заявил: как никто другой почувствуют наступление 2024 года рождённые под знаком Тельца. Начало года окажется очень эмоциональным. Из-за бьющих через край эмоций не исключён застой в делах. Решения по проблемным вопросам будут поступать долго, а сами Тельцы будут тщательно подходить к делам.

— Вначале года будет много энергии: какие-то стартапы, идеи, самореализация – всё будет кипеть вокруг вас, — обращается к Тельцам Белозёров. — Иногда нужно остановиться и поразмыслить. Середина года будет самодостаточной, ведь вы земной знак, материя благоволит вам. Но вы будете слишком зациклены на сфере финансов. 

В целом же у Тельцов в 2024 году эмоции будут брать верх над разумом. Из-за резких слов, участившихся ссор кто-то почувствует себя одиноким.

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