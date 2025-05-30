Назван день, когда в Рязанской области не будут продавать алкоголь

1 июня в Рязанской области будет запрещена розничная продажа алкоголя. Об этом напоминает региональное Министерство экономического развития.

Причина ограничения – празднование Международного дня защиты детей. Запрет на продажу спиртного в этот день регламентирует областной закон № 98-ОЗ от 14 ноября 2011 года. Согласно документу, купить алкоголь нельзя в точках, где осуществляется розничная торговля.

Правда, есть исключение. Его сделали для предприятий общественного питания — ресторанов, кафе и баров, которые смогут продолжать продажу алкоголя в установленном порядке.