Назначена дата официального открытия дилерского центра HAVAL PRO! Приглашаем всех на официальное открытие 15 февраля в 18:00! Вас ждет насыщенная программа:
- Фуршет;
- Фаер шоу;
- Веселые интерактивы и розыгрыши с крутыми призами.
Гостей также ждет СУПЕР ПРИЗ – розыгрыш iPhone! Не упустите шанс стать частью этого яркого события, познакомиться с автомобилями и уйти с подарками!
Проходите регистрацию по ссылке: https://forms.gle/NWJnx6A59UpwVVjb9
Рязань, Куйбышевское шоссе 42Г cars.autoimport-havalpro.ru/ +7(4912) 503-910.
Возрастное ограничение 12+.