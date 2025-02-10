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Экономика и бизнес

Назначена дата официального открытия дилерского центра HAVAL PRO

Анастасия Мериакри

Назначена дата официального открытия дилерского центра HAVAL PRO! Приглашаем всех на официальное открытие 15 февраля в 18:00! Вас ждет насыщенная программа:

  • Фуршет;
  • Фаер шоу;
  • Веселые интерактивы и розыгрыши с крутыми призами.

Гостей также ждет СУПЕР ПРИЗ – розыгрыш iPhone! Не упустите шанс стать частью этого яркого события, познакомиться с автомобилями и уйти с подарками!

Проходите регистрацию по ссылке: https://forms.gle/NWJnx6A59UpwVVjb9
Рязань, Куйбышевское шоссе 42Г cars.autoimport-havalpro.ru/ +7(4912) 503-910.

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