Назначен новый прокурор Сапожковского района Рязанской области

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 5 июня 2024 года на должность прокурора Сапожковского района Рязанской области назначен советник юстиции Олег Анатольевич Решетников.

Олег Анатольевич родился в 1976 году в городе Ряжске. Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в сентябре 2007 года в должности старшего следователя Скопинского межрайонного следственного отдела Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Рязанской области.

Позже работал помощником прокурора Ряжского района, с мая 2019 года занимал должность заместителя прокурора района.

— За время службы Олег Решетников зарекомендовал себя как квалифицированный юрист, дисциплинированный и добросовестный работник, — сообщает телеграм-канал прокуратуры Рязанской области.

Решетников неоднократно поощрялся приказами прокурора за добросовестную службу.