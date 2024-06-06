Назначен новый прокурор Сапожковского района Рязанской области

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 5 июня 2024 года на должность прокурора Сапожковского района Рязанской области назначен советник юстиции Олег Анатольевич Решетников.
Олег Анатольевич родился в 1976 году в городе Ряжске. Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в сентябре 2007 года в должности старшего следователя Скопинского межрайонного следственного отдела Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Рязанской области.
Позже работал помощником прокурора Ряжского района, с мая 2019 года занимал должность заместителя прокурора района.
Решетников неоднократно поощрялся приказами прокурора за добросовестную службу.