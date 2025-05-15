Научные знания в новых медиа: журналисты МИА «Россия сегодня» и 7info провели мастер-классы для студентов

15 мая в РГУ имени С. А. Есенина представители Международного информационного события «Россия сегодня» и Рязанского информационного агентства 7info провели мастер-классы для студентов. Журналисты рассказали молодёжи о методах продвижения научных знаний в новых медиа.

Сразу несколько значимых событий предваряли мастер-классы. В этот день в вузе состоялась торжественное открытие выставки «Путь к Победе. Освобождение Европы». Это проект информационного агентства «Россия сегодня», реализованный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В основе выставки — фотоархив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа «Россия сегодня». На выставке представлены 30 фотографий, многие из которых демонстрируются впервые. Копии уникальных кадров, а также книги с полным содержанием сводок Совинформбюро авторы проекта передали РГУ. Также 15 мая студентам презентовали проект «Интерактивная карта молодых учёных и специалистов», который в 2025 году будет реализован АНО «Центр развития клуба весёлых и находчивых» при поддержке Фонда Президентских грантов.

Екатерина Щеренкова, главный редактор 7info, издания на площадке которого появится «Интерактивная карта», рассказала о предстоящей работе и о том, как при поддержке СМИ создавались другие значимые региональные проекты. В основе работы над каждым из них лежит методика проведения медиаэкспедиций. Студенты узнали, как проходят подобные медиаэкспедиции, как журналисты отбирают материал для публикаций, как выстраивается консультационная работа с экспертами, а материалы проекта обретают свою форму после масштабной исследовательской журналистской работы.

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Фото пресс-службы РГУ

Начальник управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» Наталья Тюрина, заместитель начальника управления проектов в области образования и социальной сфере МИА «Россия сегодня» и кандидат технических наук, доцент, директор Центра технологической поддержки образования Московского политехнического университета Илья Вольнов в рамках диалога со студентами рассказали о том, как сведения о достижениях российской науки продвигаются на федеральных и международных площадках, какую роль в формировании позитивного образа отечественной науки играют учёные, заинтересованное журналистское сообщество. Эксперты сделали акцент на историях успеха молодых учёных.